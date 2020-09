Juventus, Pirlo: “Aspettiamo il centravanti. Non sarò del tutto lontano da Sarri” (Di sabato 19 settembre 2020) Andrea Pirlo vive la sua prima vigilia da allenatore della Juventus. Il nuovo tecnico dei bianconeri racconta le sue sensazioni in conferenza stampa: "Io sto bene, ma l'importante è che si sentano bene i ragazzi domani. Ho abbastanza giocatori a disposizione per giocare domani. Degli infortuni di Dybala e De Ligt sapevamo già a inizio stagione. Abbiamo provato qualcosa col Novara e questa settimana anche altre soluzioni. vediamo senza Alex Sandro cosa mettere, abbiamo possibilità domani vediamo. centravanti? Lo stiamo aspettando tutti. Il mercato è lungo, ci sono problemi per qualsiasi squadra. Siamo sereni, non abbiamo fretta. Ci ha fatto comodo che i ragazzi sono andati in Nazionale perché hanno messo minuti nelle gambe. Questo è stato un precampionato diverso dal solito ma sarà anche ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Andreavive la sua prima vigilia da allenatore della. Il nuovo tecnico dei bianconeri racconta le sue sensazioni in conferenza stampa: "Io sto bene, ma l'importante è che si sentano bene i ragazzi domani. Ho abbastanza giocatori a disposizione per giocare domani. Degli infortuni di Dybala e De Ligt sapevamo già a inizio stagione. Abbiamo provato qualcosa col Novara e questa settimana anche altre soluzioni. vediamo senza Alex Sandro cosa mettere, abbiamo possibilità domani vediamo.? Lo stiamo aspettando tutti. Il mercato è lungo, ci sono problemi per qualsiasi squadra. Siamo sereni, non abbiamo fretta. Ci ha fatto comodo che i ragazzi sono andati in Nazionale perché hanno messo minuti nelle gambe. Questo è stato un precampionato diverso dal solito ma sarà anche ...

