Juventus Dzeko, lunedì previste le visite mediche del bosniaco (Di sabato 19 settembre 2020) Juventus Dzeko, lunedì previste le visite mediche del bosniaco: ormai manca poco, Pirlo avrà il suo nuovo numero 9 Manca davvero poco, ma ormai Edin Dzeko è un nuovo giocatore della Juventus. Lunedì – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – sono state fissate le visite mediche del nuovo numero 9 di Andrea Pirlo. I bianconeri – si legge – investiranno 16 milioni per il cartellino offrendo al giocatore un biennale con opzione per il terzo anno da 6,8 milioni di euro più bonus, per un totale di 7,5. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020), lunedìledel: ormai manca poco, Pirlo avrà il suo nuovo numero 9 Manca davvero poco, ma ormai Edinè un nuovo giocatore della. Lunedì – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – sono state fissate ledel nuovo numero 9 di Andrea Pirlo. I bianconeri – si legge – investiranno 16 milioni per il cartellino offrendo al giocatore un biennale con opzione per il terzo anno da 6,8 milioni di euro più bonus, per un totale di 7,5. Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko definito a 16 milioni. Il bosniaco firmerà un biennale da 7.5. Nelle pross… - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - mirkocalemme : #Milik rientrato in Italia, conclusa prima parte delle visite. L'attaccante, però, al momento torna a #Napoli: non… - Gaspo87 : RT @AlessioSfl: Dovremmo essere felici, perché la #Lazio fa mercato, anche se non stellare, lo fa. Pensate a quanto sono sfortunati dall’al… - giulio_galli : RT @capuanogio: La mancata chiusura del triangolo con #Milik e la convocazione di #Dzeko da parte della #Roma irritano la #Juventus che spi… -