Juventus | con Dzeko arriva anche Kean | affare in prestito dall’Everton

Leggi su zon

(Di sabato 19 settembre 2020) Moisesi appresta a vestire nuovamente la maglia della: sarà lui il vice Edin. Da definire la formula con l’Everton Laha praticamente chiuso la trattativa per Edindalla Roma e punta già al potenziale vice da affiancare al bosniaco. Il nome più caldo è quello di Moise. Per l’attaccante azzurro sarebbe un ritorno in divisa bianconera, dopo il passaggio nel 2019 all’Everton. Ma con la maglia dei Toffees non ha mai reso come il club si aspettava, nemmeno con l’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina nel corso della scorsa stagione. Adesso,sta pensando di tornare in Italia e avrebbe già detto sì alla proposta dellaper indossare nuovamente ...