Juventus | Bonucci | “Oggi è il giorno prima | domani fino alla fine”

(Di sabato 19 settembre 2020) Il difensore dellaLeonardoha affidato i suoi pensieri ad un post su Instagramvigilia della sfida contro la Sampdoria, valida per lagiornata di Serie A 2020/2021. “Quando ognilavori per rinnovare e tenere viva la realtà. Quando ognirincorri sogni che di anno in anno si rinnovano senza concedere esitazioni. Quando ogni, è undi lavoro e concentrazione, tutti sembrano essere importanti allo stesso modo. Ma oggi, come ogni anno, non è uncome gli altri. Oggi è il. Oggi si caricano le armi. Oggi si tira un respiro più forte.si ricomincia. ...

Juventus Sampdoria, Chiellini è determinato e ha fissato l’obiettivo dei bianconeri per la prossima stagione. Ecco le sue parole È vigilia di campionato per Juventus e Sampdoria, che si sfideranno dom ...La Juventus è scesa in campo oggi all'Allianz Stadium per la rifinitura in vista della partita di domani sera contro la Sampdoria, in programma alle 20.45. Sicuramente non sarà disponibile Alex Sandro ...19:41 - DE SCIGLIO FAVORITO SU PELLEGRINI - Andrea Pirlo, contro la Sampdoria, si affiderà 3-5-2: in porta ci sarà Szczesny. In difesa toccherà a Danilo, Bonucci e Chiellini. Mentre a centrocampo da d ...