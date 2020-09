Juventus, Alex Sandro ai box: lesione muscolare alla coscia destra (Di sabato 19 settembre 2020) “Gli accertamenti radiologici cui è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical Alex Sandro hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni sarà sottoposto a nuovi controlli“. Questo è il comunicato ufficiale rilasciato recentemente dalla Juventus, inerente alle condizioni fisiche del difensore Alex Sandro, il quale dovrà restare ai box per diverso tempo a causa di problemi muscolari. Tegola per la nuova Juventus di Andrea Pirlo, il quale dovrà adattare un componente della propria rosa a sinistra, probabilmente parte dolente della retroguardia bianconera. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Gli accertamenti radiologici cui è stato sottoposto questa mattina presso il JMedicalhanno evidenziato unadi medio grado del muscolo semimembranoso della; tra 15 giorni sarà sottoposto a nuovi controlli“. Questo è il comunicato ufficiale rilasciato recentemente d, inerente alle condizioni fisiche del difensore, il quale dovrà restare ai box per diverso tempo a causa di problemi muscolari. Tegola per la nuovadi Andrea Pirlo, il quale dovrà adattare un componente della propria rosa a sinistra, probabilmente parte dolente della retroguardia bianconera.

DiMarzio : #Juventus, infortunio muscolare in allenamento per #AlexSandro - DiMarzio : #Juventus, infortunio #AlexSandro: nuovi controlli tra 15 giorni. E #Dybala torna ad allenarsi parzialmente in grup… - forumJuventus : #JuveSampdoria, domani ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski e Ronaldo in attacco. E' ballottaggio… - giovamirco : RT @DiMarzio: #Juventus, infortunio #AlexSandro: nuovi controlli tra 15 giorni. E #Dybala torna ad allenarsi parzialmente in gruppo https:… - GiankaBar : Quindi Alex Sandro per un mesetto ce lo siamo già giocati? #juventus -