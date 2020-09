Juve Stabia | annunciato un rinforzo per la difesa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – La S.S.comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Alberto Rizzo, classe ’97, fino al 30 giugno 2022. Il calciatore è cresciuto calcisticamente tra Trapani Calcio e FC Bologna. Ha vestito anche la maglia del Cuneo oltre che del Cittadella in serie B. Queste le prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato in questa importante piazza che ha voglia di riscattarsi dopo la sfortunata ultima annata. Spero di ripagare in campo la fiducia che mi è stata data dalla società: ho voglia di mettermi in gioco e proverò a dare il meglio di me per questi colori”. Alberto Rizzo si è già aggregato al gruppo. L'articolo proviene da ...