Juve Roma, grana Dzeko: Fonseca pensa di schierarlo a Verona (Di sabato 19 settembre 2020) Juve Roma, grana Dzeko: mister Fonseca pensa di schierarlo a Verona, i bianconeri lo vogliono entro lunedì Paulo Fonseca non ci sta e può sparigliare le carte del mercato. Alla fine l’operazione si farà comunque, ma Edin Dzeko potrà scendere in campo questa sera contro l’Hellas Verona, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il bosniaco può giocare nell’esordio in campionato, ma – secondo la rosea – i bianconeri sono irritati per il comportamento della Roma. Il numero 9 resterà tutta la gara in panchina? Intanto la Juve lo chiede per lunedì, campo o non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020): misterdi, i bianconeri lo vogliono entro lunedì Paulonon ci sta e può sparigliare le carte del mercato. Alla fine l’operazione si farà comunque, ma Edinpotrà scendere in campo questa sera contro l’Hellas, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il bosniaco può giocare nell’esordio in campionato, ma – secondo la rosea – i bianconeri sono irritati per il comportamento della. Il numero 9 resterà tutta la gara in panchina? Intanto lalo chiede per lunedì, campo o non ...

ZZiliani : A gennaio il Dortmund prese Haaland (19 anni) dal Salisburgo per 20 milioni di clausola, 10 milioni al papà e 15 a… - DiMarzio : #Roma-#Milik, domani prime visite mediche a Innsbruck. Poi il via libera a #Dzeko - carlolaudisa : #Milik ha detto sì alla #Roma. Adesso #Dzeko può correre verso Torino per abbracciare la #Juve - messveneto : Milik-Roma, fumata bianca così Dzeko andrà alla Juve - napolista : Gazzetta: la Juve irritata per i ritardi della questione Milik alla Roma (che ha convocato Dzeko) Pirlo affronterà… -