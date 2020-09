Jessica Mazzoli | l’ex compagna di Morgan ha ritrovato l’amore accanto ad un rapper | ecco chi è il nuovo fidanzato! Foto

(Di sabato 19 settembre 2020), ex concorrente di X Factor ed exdi, sembra aver trovato l’amore.è balzata agli onori della cronaca a causa del suo rapporto conflittuale con Marco Castoldi, padre della sua piccola Lara. Laè stata spesso ospite dei salotti televisivi di Barbara D’Urso e alle telecamere di Canale 5 si è sempre lamentata della poca attenzione, affettiva ed economica, cheriserverebbe da anni a lei e a sua figlia. Dopo la rottura con Marco, risalente ormai a diversi anni fa, la cantante era apparsa particolare vicina all’ex gieffino Biagio D’Anelli, salvo poi smentire sui social la notizia di un loro presunto fidanzamento. Oggi la ragazza sembra aver trovato il sorriso ...

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Mazzoli

Isa e Chia

Bella, talentuosa e ribelle, Anna Lou Castoldi parla di Morgan e Asia Argento che per lei non sono solo due artisti famosissimi, ma anche i genitori. Classe 2001, Anna Lou è frutto dell’amore fra il c ...Ieri, mercoledì 16 settembre 2020, ha debuttato la terza e ultima stagione di Baby, serie italiana prodotta da Netflix. Nel cast c’è una sorpresa, dagli occhi azzurri e lo spirito ribelle: Anna Lou Ca ...Anna Lou ha tre fratelli: da parte di madre, c’è Nicola Giovanni Civetta (nato dalla relazione dell’Argento con Nicola Civetta), dal padre invece due sorelle, Lara Castoldi (nata dalla relazione con ...