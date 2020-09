Italia femminile | le convocate per la sfida contro la Bosnia

(Di sabato 19 settembre 2020) La FIGC ha comunicato la lista delledell’per la partitala: la nota ufficiale Dopo il rinvio della gara tra le Azzurre di Milena Bertolini e le israeliane, in seguito alle restrizioni per il contenimento della pandemia COVID-19 adottate dallo Stato di Israele, la Nazionaleprosegue la preparazione a Coverciano in vista della gara con laErzegovina. La CT Milena Bertolini ha diramato oggi la lista delle 23 calciatrici che domani partiranno dall’aeroporto di Venezia alla volta di Zenica dove martedì 22 Settembre affronteranno le padrone di casa (ore 16 – diretta RAI2). Le calciatrici Flaminia Simonetti, Manuela Giugliano, Tecla Pettenuzzo e Maria Luisa Filangeri faranno invece rientro ...

La Primavera femminile della Roma è Campione d'Italia. Le ragazze di Fabio Melillo hanno battuto 2-1 la Juventus a Tirrenia, conquistando lo scudetto, inizialmente non assegnato, della stagione 2019/2 ...La Roma Primavera Femminile è campione d'Italia: le ragazze guidate da mister Melillo hanno battuto la Juventus nella finale scudetto per 2-1. Decisive le reti di Corelli e Petrara, entrambe arrivate ...