'Io sono il padrone e dovete fare quello che dico io', amministratore delegato arrestato per stalking nel Torinese (Di sabato 19 settembre 2020) commenta Non solo cronometrava le pause pranzo di una sua dipendente, ma la controllava con mail, chiamate e messaggi sul telefonino aziendale, anche di sera e nei weekend. Ora l'amministratore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) commenta Non solo cronometrava le pause pranzo di una sua dipendente, ma la controllava con mail, chiamate e messaggi sul telefonino aziendale, anche di sera e nei weekend. Ora l'...

cuyper_paul : RT @PasqualeTotaro: Non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino: Io s… - Patrizi38152950 : RT @PasqualeTotaro: Non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino: Io s… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: 'Io sono il padrone e dovete fare quello che dico io', amministratore delegato arrestato per stalking nel Torinese #T… - Lucapag83018036 : RT @guffanti_marco: Guardate bene questa faccia. #DELDEBBIO, come #Giordano, come #Porro e molto altri non sono GIORNALISTI. Sono modern… - annalisapanello : RT @guffanti_marco: Guardate bene questa faccia. #DELDEBBIO, come #Giordano, come #Porro e molto altri non sono GIORNALISTI. Sono modern… -