Internazionali BNL d'Italia 2020: Pliskova elimina Mertens, Svitolina fuori con Vondrousova (Di sabato 19 settembre 2020) Karolina Pliskova ha la meglio su Elise Mertens nel match valevole per i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2020. La ceca, testa di serie numero due del tabellone principale, sconfigge la belga in un terzo set a senso unico con il punteggio di 6-3 3-6 6-0. Per lei in semifinale ci sarà Marketa Vondrousova, protagonista di una vittoria a sorpresa contro l'ucraina testa di serie numero quattro Elina Svitolina, sconfitta rapidamente in due set con lo score di 6-3 6-0. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno Simona Halep e Garbine Muguruza.

