Inter-Pisa | la carica dei Mille di San Siro Ecco come sono stati scelti

Inter : ?? | APPUNTAMENTI ?? domani dalle ore 18.00 live tweet di #InterPisa ?? alle 23.30 il match su @SkySport e sui nostri… - PisaSC : #versoInterPisa ?? Oggi giocheremo a San Siro. Con l'@Inter abbiamo condiviso tanti giocatori, tra cui l'indimentic… - Gazzetta_it : L'#Inter riabbraccia i suoi tifosi: domani col #Pisa 1.000 spettatori a #SanSiro - AleJFc38 : Comunque questa cosa che l'inter debba giocare tra una settimana mi sa solo dell'ennesima pagliacciata. Anche perch… - ilnerazzurroit : Inter-Pisa, oggi in amichevole a San Siro -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Pisa

Finisce 7-0 per i nerazzurri il secondo test stagionale dell'Inter di Antonio Conte in vista dell'esordio in campionato fissato per sabato 26 settembre a Milano contro la Fiorentina. Ad Appiano Gentil ...MILANO - Goleada dell'Inter nell'allenamento congiunto contro la Carrarese ad Appiano Gentile. La squadra di Conte ha battuto il club toscano, che milita in Serie C, per 7-0: in rete Lukaku e Lautaro ...Inter Pisa, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza, si gioca alle ore 18:00 di sabato 19 settembre: sfruttando il tempo extra concesso dalla Lega per l’inizio del campionato, la squadra di Antonio Co ...