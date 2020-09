Inizia la Serie A 2020 2021 | le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino

(Di sabato 19 settembre 2020)prima partita dellaTutto pronto allo stadio”Artemio Franchi” di Firenze dove tra poco meno di un’ora si giocherà, prima partita della. Da pochi minuti i due allenatori, Giuseppe Iachini e Marco Giampaolo, hanno comunicato ledel match.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini(4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Giampaolo L'articolo ...

