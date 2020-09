Infortunio Zaniolo, parla la madre: “Voleva smettere, ha pianto per due ore” (Di sabato 19 settembre 2020) Una volta tornato in campo durante la ripresa del campionato, Niccolò Zaniolo aveva dimostrato ancora una volta il suo immenso valore. Il classe '99 ora dovrà stare fermo ancora per sei mesi a causa di un altro grave Infortunio, la rottura del legamento crociato.Infortunio Zaniolo, parla LA madrecaption id="attachment 1018541" align="alignnone" width="300" Zaniolo (getty images)/captionNel corso di un'intervista rilasciata a Dribbling, la madre del calciatore ha dichiarato: "Sperava non fosse come è poi stato, in realtà ha subito scritto un messaggio 'papà mi sono rotto di nuovo il crociato, questa volta smetto'. Era disperato, perché comunque era la seconda volta e non riusciva a crederci. Sono stata ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Una volta tornato in campo durante la ripresa del campionato, Niccolòaveva dimostrato ancora una volta il suo immenso valore. Il classe '99 ora dovrà stare fermo ancora per sei mesi a causa di un altro grave, la rottura del legamento crociato.LAcaption id="attachment 1018541" align="alignnone" width="300"(getty images)/captionNel corso di un'intervista rilasciata a Dribbling, ladel calciatore ha dichiarato: "Sperava non fosse come è poi stato, in realtà ha subito scritto un messaggio 'papà mi sono rotto di nuovo il crociato, questa volta smetto'. Era disperato, perché comunque era la seconda volta e non riusciva a crederci. Sono stata ...

