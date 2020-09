Infortunio Alex Sandro, visita di controllo al J Medical (Di sabato 19 settembre 2020) Alex Sandro si è recato questa mattina al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali necessari a comprendere l’entità dell’Infortunio muscolare alla coscia destra patito ieri in allenamento.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 19 settembre 2020)si è recato questa mattina al Jper sottoporsi agli esami strumentali necessari a comprendere l’entità dell’muscolare alla coscia destra patito ieri in allenamento....

DiMarzio : #Juventus, infortunio muscolare in allenamento per #AlexSandro - BrunoGiovanni6 : RT @NonSoloJuve: ??”#Pellegrini è il più richiesto della Juve oggi. Tutti vogliono Pellegrini: Atalanta, Parma, Fiorentina, Genoa. Ma intant… - CalcioJcom : New post: Infortunio Alex Sandro più grave del previsto, ecco quante partite salterà - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Tegola #Juve, UFFICIALE: si fa male subito #AlexSandro, infortunio alla coscia. Domani gli esami - davideinno85 : RT @NonSoloJuve: ??”#Pellegrini è il più richiesto della Juve oggi. Tutti vogliono Pellegrini: Atalanta, Parma, Fiorentina, Genoa. Ma intant… -