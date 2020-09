Ines Trocchia confessa: “Ho avuto proposte da sei giocatori di serie A: ho detto no perché…” (Di sabato 19 settembre 2020) Ines Trocchia, con un debole per Inter e Napoli, ha confessato ai microfoni di Calciomercato.com un'indiscrezione succosa relativa al nostro calcio: "Ho avuto proposte da sei giocatori di serie A, ma ho rifiutato perché preferisco un uomo di successo ma semplice. Un uomo che non sia sotto i riflettori".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CEkIqFtiCWM/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CEKY17poWoF/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CC1IlTGIBFY/" Ines Trocchia confessa: “Ho avuto proposte da sei giocatori di serie A: ho detto no ... Leggi su golssip (Di sabato 19 settembre 2020), con un debole per Inter e Napoli, hato ai microfoni di Calciomercato.com un'indiscrezione succosa relativa al nostro calcio: "Hoda seidiA, ma ho rifiutato perché preferisco un uomo di successo ma semplice. Un uomo che non sia sotto i riflettori".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CEkIqFtiCWM/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CEKY17poWoF/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CC1IlTGIBFY/": “Hoda seidiA: hono ...

