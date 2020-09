Incontro tra le massime cariche federali e gli arbitri: le dichiarazioni di Gravina, Nicchi e Rizzoli (Di sabato 19 settembre 2020) Questa mattina, a conclusione del raduno precampionato della CAN, la Commissione arbitri Nazionale di serie A e B, presso il Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli, il tradizionale Incontro tra le massime cariche federali e gli arbitri, prima dell’avvio dei campionati. All’appuntamento sono intervenuti il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi e i rappresentanti delle altre componenti. L’Incontro è stato trasmesso in diretta facebook sulla pagina istituzionale dell’Associazione Italiana arbitri, dove è tutt’ora visionabile. Al tavolo dei relatori sedevano il Responsabile della CAN Nicola Rizzoli e l’ex ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Questa mattina, a conclusione del raduno precampionato della CAN, la CommissioneNazionale di serie A e B, presso il Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli, il tradizionaletra lee gli, prima dell’avvio dei campionati. All’appuntamento sono intervenuti il Presidente della FIGC Gabriele, il Presidente dell’AIA Marcelloe i rappresentanti delle altre componenti. L’è stato trasmesso in diretta facebook sulla pagina istituzionale dell’Associazione Italiana, dove è tutt’ora visionabile. Al tavolo dei relatori sedevano il Responsabile della CAN Nicolae l’ex ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Candreva: calda la pista #Genoa ?? Incontro in corso tra il direttore sportivo del Grifone,… - fattoquotidiano : Elezioni regionali, Toti boicotta (anche) l’incontro tra candidati organizzato da Libera sulla mafia in Liguria - forumJuventus : ?? Incontro di mercato tra Parma e Juventus ??? Sul piatto N.Caviglia, Pjaca, Pellegrini e F.Correia ??… - xarishair : RT @Outofsana: L’incontro tra Misako e Maro-chan (1) - GuyTotti : RT @EmanuelaSono: L'uomo che ti offre un caffè per un incontro, rimane sempre tra i miei preferiti. -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro tra Ravenna. Alla Rocca Brancaleone tanti applausi e foto nell'incontro tra giocatori e staff dell'OraSì con i tifosi ravennanotizie.it Serie A, le partite della prima giornata e dove vederle

Il campionato 2020/2021 inizia questa sera con gli anticipi Fiorentina-Torino e Roma-Verona: il programma completo con date e orari La prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si gioca tra s ...

Di Marzio: "Nome nuovo per il Milan, André Zambo Anguissa. Sam Lammers all'Atalanta"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha evidenziato le trattative più calde del momento attraverso il suo sito ufficiale: "Il Milan ha in programma nuovi contatti per il difensore del Celtic Kr ...

Orvieto, boccata di ossigeno per le imprese il Comune riduce la tassa sui rifiuti

TERNI Riduzioni tra il 40 e il 50% per 2.094 posizioni contributive relative a utenze non domestiche. E’ il piano di riduzione della Tari – Tassa sui rifiuti che la giunta Tardani ha varato nei giorni ...

Il campionato 2020/2021 inizia questa sera con gli anticipi Fiorentina-Torino e Roma-Verona: il programma completo con date e orari La prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si gioca tra s ...Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha evidenziato le trattative più calde del momento attraverso il suo sito ufficiale: "Il Milan ha in programma nuovi contatti per il difensore del Celtic Kr ...TERNI Riduzioni tra il 40 e il 50% per 2.094 posizioni contributive relative a utenze non domestiche. E’ il piano di riduzione della Tari – Tassa sui rifiuti che la giunta Tardani ha varato nei giorni ...