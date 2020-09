Incidente Michael Schumacher, la rivelazione del neurologo sul suo stato vegetativo (Di sabato 19 settembre 2020) “stato vegetativo irreversibile”. Le parole del neurologo svizzero Erich Riederer sono una doccia fredda per le speranze di migliaia di fan del campione di Formula 1 Michael Schumacher. Dal 2013, dopo lo schianto sciando sulle Alpi, Schumi non si è più ripreso. E secondo il medico, ciò non accadrà mai. Il destino del pilota tedesco sembrerebbe dunque ben più oscuro rispetto a quello del campione italiano Alex Zanardi, le cui condizioni secondo i medici sono in miglioramento. Il tragico Incidente La rivelazione è arrivata tramite il documentario Michael Schumacher: Alla ricerca della verità, andato in onda sulla tv francese. Da quel fatidico 29 dicembre 2013, migliaia ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 settembre 2020) “irreversibile”. Le parole delsvizzero Erich Riederer sono una doccia fredda per le speranze di migliaia di fan del campione di Formula 1. Dal 2013, dopo lo schianto sciando sulle Alpi, Schumi non si è più ripreso. E secondo il medico, ciò non accadrà mai. Il destino del pilota tedesco sembrerebbe dunque ben più oscuro rispetto a quello del campione italiano Alex Zanardi, le cui condizioni secondo i medici sono in miglioramento. Il tragicoLaè arrivata tramite il documentario: Alla ricerca della verità, andato in onda sulla tv francese. Da quel fatidico 29 dicembre 2013, migliaia ...

