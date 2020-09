Inchiesta sui fondi della Lega. Soldi anche a Morisi e Foa junior. Fondi sospetti usati per pagare lo staff di Salvini. Si stringe il cerchio dei magistrati attorno al Capitano (Di sabato 19 settembre 2020) C’è da chiedersi per quanto tempo sarà ancora possibile bollare l’Inchiesta sui Fondi della Lega come una bazzecola. Già perché partita dall’immobile di Cormano, acquistato a prezzo gonfiato dalla Lombardia film commission, l’indagine continua ad ingrossarsi tanto che ora spunta una nuova segnalazione di operazioni sospette, redatta dall’Uif di Bankitalia nel 2019, in cui si legge che: “Operatività non coerente è stata rilevata tra diverse società, coinvolte nei più disparati settori economici e spesso con lo stesso indirizzo, e il partito politico Lega Nord” molte delle quali “riconducibili a (…) dottori commercialisti” di Bergamo e Milano. E poi, prosegue l’atto: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 settembre 2020) C’è da chiedersi per quanto tempo sarà ancora possibile bollare l’suicome una bazzecola. Già perché partita dall’immobile di Cormano, acquistato a prezzo gonfiato dalla Lombardia film commission, l’indagine continua ad ingrossarsi tanto che ora spunta una nuova segnalazione di operazioni sospette, redatta dall’Uif di Bankitalia nel 2019, in cui si legge che: “Operatività non coerente è stata rilevata tra diverse società, coinvolte nei più disparati settori economici e spesso con lo stesso indirizzo, e il partito politicoNord” molte delle quali “riconducibili a (…) dottori commercialisti” di Bergamo e Milano. E poi, prosegue l’atto: ...

