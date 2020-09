In sei mesi persi oltre 500mila posti lavoro, sindacati in piazza (Di sabato 19 settembre 2020) "Ripartire dal lavoro". I sindacati sono scesi in piazza in moltissime città italiane per la giornata di mobilitazione nazionale convocata da Cgil, Cisl e Uil. Un'occasione per riportare al centro del dibattito il tema del lavoro proprio nella giornata in cui l'Istat ha reso noti dati allarmanti sull'occupazione in Italia. E' stata infatti "progressiva" la perdita di posizioni lavorative da inizio marzo fino a circa 578 mila posizioni in meno al 30 giugno 2020. Un duro confronto con la dinamica dei flussi dei primi sei mesi del 2019, dovuto a -154 mila posizioni a tempo indeterminato e -424 mila a tempo determinato.Il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria e le misure di lockdown introdotte per frenare il diffondersi della pandemia hanno provocato difatti "forti perturbazioni nel mercato del ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 settembre 2020) "Ripartire dal". Isono scesi inin moltissime città italiane per la giornata di mobilitazione nazionale convocata da Cgil, Cisl e Uil. Un'occasione per riportare al centro del dibattito il tema delproprio nella giornata in cui l'Istat ha reso noti dati allarmanti sull'occupazione in Italia. E' stata infatti "progressiva" la perdita di posizioni lavorative da inizio marzo fino a circa 578 mila posizioni in meno al 30 giugno 2020. Un duro confronto con la dinamica dei flussi dei primi seidel 2019, dovuto a -154 mila posizioni a tempo indeterminato e -424 mila a tempo determinato.Il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria e le misure di lockdown introdotte per frenare il diffondersi della pandemia hanno provocato difatti "forti perturbazioni nel mercato del ...

Dal lockdown di inizio marzo sono passati poco più di sei mesi. Oltre centottanta giorni durante i quali il nostro stato d’animo da appassionati dello sport motociclistico è cambiato totalmente: dallo ...

Una capanna. Nulla di più hanno avuto in comune le esistenze di quattro uomini totalmente diversi tra loro, nel tentativo di trovare, ritrovare, far propria la dimensione perduta della semplicità. Qua ...

Se fino a qualche tempo fa quando si parlava di case prefabbricate generalmente venivano associate ad alloggi provvisori, piccole seconde abitazioni o semplici dépendance esteticamente poco attraenti ...

