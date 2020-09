“Il voto ai tempi del coronavirus”: la nuova sicurezza ai seggi (Di sabato 19 settembre 2020) “Il voto ai tempi del coronavirus”: la nuova sicurezza anti-contagio. Per la prima volta nella storia della Repubblica l’accesso ai seggi e le procedure di voto saranno dettate da inedite misure anti-contagio, dall’obbligo della mascherina alla sanificazione delle matite ogni volta che un elettore esprimerà la sua preferenza sulla scheda con il “sì’’ o il ’’no’’ sul taglio dei parlamentari da 945 a 600. Ma procediamo con ordine. Domani i seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. A Milano potranno recarsi alle urne 956 mila elettori (448.826 maschi, 507.265 femmine), tra cui 6.685 maggiorenni al primo voto (3.425 maschi, 3.160 femmine). ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020) “Ilaidel coronavirus”: laanti-contagio. Per la prima volta nella storia della Repubblica l’accesso aie le procedure disaranno dettate da inedite misure anti-contagio, dall’obbligo della mascherina alla sanificazione delle matite ogni volta che un elettore esprimerà la sua preferenza sulla scheda con il “sì’’ o il ’’no’’ sul taglio dei parlamentari da 945 a 600. Ma procediamo con ordine. Domani irimarranno aperti dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. A Milano potranno recarsi alle urne 956 mila elettori (448.826 maschi, 507.265 femmine), tra cui 6.685 maggiorenni al primo(3.425 maschi, 3.160 femmine). ...

borghi_claudio : Pensate che bello, se dovesse vincere il SI (oltre all'ennesimo sgorbio sulla Costituzione) vi troverete Di Maio a… - borghi_claudio : Certo che PD e M5S per ridursi a mettere in bocca ad altri parole mai dette e concetti contrari alla verità taglian… - TNannicini : Per onestà intellettuale, devo ammettere che il comportamento di Rai1, anche se avvantaggia la mia parte nella comp… - we_are_IRISsrl : RT @MarevivoOnlus: Siamo molto soddisfatti di questo primo passo importante! Solo in Italia si consumano tra i 6 e i 7 miliardi di bicchier… - vona_st : RT @vitalbaa: Non è vero che meno persone decidono qualitativamente meglio: questa argomentazione a favore del taglio dei parlamentari non… -

