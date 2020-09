Il Veneto riapre gli stadi “a mille tifosi”. Scontro tra governo e Serie A (Di sabato 19 settembre 2020) Roma, 19 set – Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha deciso di riaprire gli impianti sportivi all’aperto per un massimo di mille persone e quelli al chiuso fino a 700 spettatori. Con un’apposita ordinanza, in vigore da oggi fino al prossimo 3 ottobre, Zaia ha così anticipato i tempi previsti dal governo. Anzi, sarebbe meglio dire che ha semplicemente disposto quello che l’esecutivo giallofucsia ha programmato in modo confuso come di consueto. Nell’ordinanza della Regione Veneto si legge che i tifosi “hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 settembre 2020) Roma, 19 set – Il governatore del, Luca Zaia, ha deciso di riaprire gli impianti sportivi all’aperto per un massimo dipersone e quelli al chiuso fino a 700 spettatori. Con un’apposita ordinanza, in vigore da oggi fino al prossimo 3 ottobre, Zaia ha così anticipato i tempi previsti dal. Anzi, sarebbe meglio dire che ha semplicemente disposto quello che l’esecutivo giallofucsia ha programmato in modo confuso come di consueto. Nell’ordinanza della Regionesi legge che i tifosi “hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale ...

