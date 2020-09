tuttosport : #Nainggolan, un tifoso: 'A Milano discoteche in festa per il tuo ritorno' ?? - sportli26181512 : Il tifoso a Nainggolan: 'Le discoteche di Milano festeggiano il tuo ritorno': La replica del Ninja: 'Contento anch'… - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: Un tifoso stuzzica Nainggolan: 'Le discoteche di Milano festeggiano il tuo ritorno'. E il Ninja replica con ironia https… - infoitsport : Social – Un tifoso a Nainggolan: “Le discoteche di Milano stanno festeggiando dopo il tuo ritorno”. La replica del… - infoitsport : Social, tifoso provoca Nainggolan sulle discoteche: risposta sarcastica del Ninja -

Ultime Notizie dalla rete : tifoso Nainggolan

MILANO - Dopo la stagione in prestito al Cagliari, Radja Nainggolan è rientrato all'Inter: ironicamente un tifoso, su Instagram, ha commentato che, con il ritorno del Ninja, "le discoteche di Milano s ...MILANO - Siparietto via social tra Radja Nainggolan e un tifoso. Quest'ultimo, attraverso Instagram, ha stuzzicato ironicamente il centrocampista belga, rientrato all'Inter dopo il prestito al Cagliar ...Sono stati ufficializzati i numeri di maglia per la stagione 2020/2021: manca un proprietario per la 2, la 4 e la 7, in attesa del mercato Nella serata di ieri, in un post su Instagram, il Cagliari ha ...