Il settore turistico si schiera con l'Ue: "Governi seguano il piano di Bruxelles"" (Di sabato 19 settembre 2020) Basta con le restrizioni a macchia di leopardo, sì alle regole coordinate a livello Ue. La richiesta arriva dai rappresentanti del settore turistico Ue gravemente colpito dal coronavirus e dagli ... Leggi su europa.today (Di sabato 19 settembre 2020) Basta con le restrizioni a macchia di leopardo, sì alle regole coordinate a livello Ue. La richiesta arriva dai rappresentanti delUe gravemente colpito dal coronavirus e dagli ...

SusannaCeccardi : Gli albergatori sono una delle categorie più colpite dal lockdown. Tanti di loro purtroppo non hanno ancora riapert… - recyclops____ : Pensi di potermi ferire? Entro un anno e mezzo avrò una laurea nel settore turistico nel bel mezzo di una delle più… - DurantErmanno : RT @LaReteNazionale: @MircoOttaviani in difesa del comparto turistico romagnolo: il business dell’accoglienza uccide il settore https://t.c… - PietroNigro3 : @fabriziobarca Cosa succede nel piccolo paese in cui vivo. Questa estate gli imprenditori settore turistico ed agri… - nimloth_1 : @milkodiprisco @borghi_claudio @Comincini Cambia che puoi spenderli per salvare il settore turistico. Cambia che pu… -