“Il patrimonio della Puglia” Assocastelli | ecco l’occasione per i giovani

Di seguito un comunicato diffuso da Assocastelli: Assocastelli annuncia una iniziativa con due importanti risvolti. Avvicinare i giovani al patrimonio pugliese come occasione di lavoro e promuovere lo stesso. Il tutto grazie alla partnership tra Assocastelli e MyCicero, l'applicazione sviluppata da Pluservice e SisalPay, che ha lanciato l'iniziativa per una mappatura dei siti del patrimonio architettonico pugliese aperti alla fruibilità, sia privati che pubblici. Una mappatura che verrà affidata ai giovani laureati e laureandi nelle discipline dei beni culturali, storia dell'arte e turismo formati negli atenei di Bari e del Salento. Assocastelli è la più autorevole e prestigiosa associazione italiana di ...

