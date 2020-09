Il Nostro Capitale Umano diretta puntata 19 settembre 2020 | anticipazioni

Leggi su blogo

(Di sabato 19 settembre 2020) “Il” torna sempre su Rai2 con una seconda edizione da sabato 19alle ore 9.20. La trasmissione in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), vuole raccontare il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale. Esempi positivi di come la domanda si incontra con l’offerta grazie alle agenzie per il lavoro, ai fondi per la formazione e per il welfare. Nel corso delle otto nuove puntate, della durata di 44 minuti circa, l’ideatrice, autrice e conduttrice Metis Di Meo ci porterà in viaggio attraverso l’Italia a conoscere i distretti produttivi, le aziende e gli ambiti professionali nei quali si svolgono le storie dei protagonisti. Storie reali che Metis Di Meo ...