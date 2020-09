Il No sente aria di rimonta Per il Sì si allontana il plebiscito (Di sabato 19 settembre 2020) Ci siamo. Domenica e lunedì si vota per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, la riforma chiave per il Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell'ultima settimana, si è battuto come un leone politicizzando così l'appuntamento con le urne. Per i pentastellati quella della riduzione del numero degli eletti è una battaglia storica. Dal Pd è arrivato un timido Sì, anche... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 19 settembre 2020) Ci siamo. Domenica e lunedì si vota per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, la riforma chiave per il Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell'ultima settimana, si è battuto come un leone politicizzando così l'appuntamento con le urne. Per i pentastellati quella della riduzione del numero degli eletti è una battaglia storica. Dal Pd è arrivato un timido Sì, anche... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : sente aria Il Capitano sente aria di cambiamento: «E non smantelleremo la sanità toscana» Il Tirreno Addio alle perle di Mazzucco: «Per Venezia è una disfatta»

In liquidazione la storica ditta di Cannaregio, dall’85 gestita dalla famiglia Darin: «La crisi era nell’aria, con il Covid è esplosa. Un dolore licenziare i dipendenti» VENEZIA. Tonnellate di storia ...

Quartucciu, odore nauseabondo nell’aria da 2 settimane: lunedì sopralluogo della Asl

Numerose le segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano anche forti malesseri, come mal di testa e nausea. Da settimane l’aria, in alcuni momenti del giorno e della notte, diventa irrespirabile.

Elezioni, l'Italia al voto con il Covid: cosa si giocano partiti e governo

Centrosinistra contro centrodestra. Lunedì, non sarà così semplice. C'è un terzo polo, a fare il guastafeste. Correndo a perdere. O a far perdere. A Roma Di Maio fa di tutto per tenere in piedi l'esec ...

