Il miracolo di San Gennaro nel 2020 | cosa significa per i napoletani

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 settembre 2020) In un anno così strano, per molti funesto perché anche bisestile, non c’è limite alle credenze popolari. E i napoletani avvezzi a rituali e superstizioni possono tirare un sospiro di sollievo perché il loro Santo Patrono, San Gennaro protettore della città, anche ai tempi del coronavirus ha espletato il suo miracolo: il sangue del martire si è sciolto nella teca che lo contiene.