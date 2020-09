Il «lento e progressivo peggioramento dei contagi da coronavirus in Italia» (Di sabato 19 settembre 2020) «Il numero di casi di Covid 19 aumenta per la settima settimana consentiva, l’Rt si pone di poco al di sopra di 1. Ci sono dei focolai diffusi nel Paese, l’età media sta aumentando ed è di circa 41 anni. Questo vuol dire che evidentemente c’è trasmissione intra-familiare, cioè il virus passa dai più giovani alle persone più anziane. Questo spiega un certo aumento lento ma graduale nelle ospedalizzazioni». È quanto ha detto il capo del dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati dell’ultimo monitoraggio dell’Iss. «Il «lento e progressivo peggioramento dei contagi da coronavirus in Italia» proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 settembre 2020) «Il numero di casi di Covid 19 aumenta per la settima settimana consentiva, l’Rt si pone di poco al di sopra di 1. Ci sono dei focolai diffusi nel Paese, l’età media sta aumentando ed è di circa 41 anni. Questo vuol dire che evidentemente c’è trasmissione intra-familiare, cioè il virus passa dai più giovani alle persone più anziane. Questo spiega un certo aumentoma graduale nelle ospedalizzazioni». È quanto ha detto il capo del dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati dell’ultimo monitoraggio dell’Iss. «Il «deidain» proviene da Giornalettismo.

rtl1025 : ?? In Italia si osserva un 'lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di #Covid19, sebbene con un andamento pi… - fanpage : #COVID__19 Peggioramento progressivo. L'allarme dell'ISS - Open_gol : Si delinea un peggioramento definito «progressivo e graduale» - carlo_centemeri : Ministero e Iss: “Servizi territoriali in sofferenza per carico eccezionale lavoro, vanno rafforzati”. L’allarme ne… - andvaccaro : RT @Open_gol: Si delinea un peggioramento definito «progressivo e graduale» -