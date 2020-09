Il governo rivede al ribasso le stime del Pil | verso -9% nel 2020

(Di sabato 19 settembre 2020) Ilsi appresta a ritoccare allesul Pil nel. Nella Nota di aggiornamento del Def attesa per fine mese, l’asticella dovrebbe assestarsi attorno a -9%. La precedente stima, risalente ad aprile e contenuta nel Def, era di -8%.Nei giorni scorsi lo stesso ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, aveva parlato di una revisione limitata con un calo a una cifra per l’anno.Una stima comunque non in linea con le previsioni delle grandi istituzioni internazionali. Nel suo outlook di settembre, Fitch ha abbassato lesul calo del Pil italiano per ila -10%, dal precedente -9,5% di giugno enell’aggiornamento dell’Economic outlook diffuso in settimana, l’Ocse ha rivisto a -10,5% la contrazione del Pil...

