Il Governo riapre gli stadi

(Di sabato 19 settembre 2020) . La decisione è stata presa al termine dell’incontro Stato-Regioni. ROMA – . La decisione è stata presa al termine del nuovo vertice Stato-Regioni che ha visto protagonisti i ministri Boccia, Speranza e Spadafora e il governatore Bonaccini. Da domenica 20 settembre fino al 7 ottobre 2020 i club di Serie A potranno accogliere nei propri impianti un numero massimo di 1000 persone rispettando le norme di distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina. Spadafora: “Ora soluzioni per Serie B e C” La conferma è arrivata dal ministro Spadafora con un post su Facebook: “Al fine di non fare disparità tra le squadre e come sperimentazione in vista delle prossime aperture, ho chiesto l’apertura degliper 1000 persone per tutto il territorio nazionale. Ringrazio il ministro Speranza e i ...

