Il Governo dà l’ok per la riapertura degli stadi in tutta Italia fino al 7 ottobre (Di sabato 19 settembre 2020) Il Governo ha dato l’ok definitivo per la riapertura degli stadi in tutta Italia fino al 7 ottobre: i dettagli Svolta clamorosa in Serie A. Il Governo ha dato l’ok per l’ingresso a 1000 spettatori negli stadi di tutta Italia fino al 7 ottobre. La decisione – valida da domani fino al 7 ottobre – arriva dopo l’incontro tra i ministri Spadafora, Speranza e Boccia e il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, e dopo le ordinanze di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che avevano già deliberato per l’apertura degli impianti sportivi al ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ilha dato l’ok definitivo per lainal 7: i dettagli Svolta clamorosa in Serie A. Ilha dato l’ok per l’ingresso a 1000 spettatori neglidial 7. La decisione – valida da domanial 7– arriva dopo l’incontro tra i ministri Spadafora, Speranza e Boccia e il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, e dopo le ordinanze di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che avevano già deliberato per l’aperturaimpianti sportivi al ...

LegaSalvini : MARE JONIO SBARCA 25 CLANDESTINI A POZZALLO, CON L’OK DEL GOVERNO - RobertoRenga : RT @napolista: #Stadi, via libera del governo a 1000 spettatori L'ok è arrivato al termine dell’incontro tra il ministro Boccia, il presid… - solo_offisielt : Con l'ok del Governo, anche la #SerieAFemminile tornerà a riaprire le porte ai suoi tifosi e #MilanJuventus del 5 o… - forchi_giuseppe : RT @pauloflorenz: La #juve vorrebbe far entrare 1000 spettatori! Il governo e la regione —> NO Dopo il via libera di #Bonaccini il governo… - fanpage : Stadi aperti a 1000 spettatori fino al 7 ottobre in tutta Italia, arriva l’ok del Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Governo l’ok Bonaccini apre gli stadi per Parma e Sassuolo: la mossa dopo l’ok del governo ai mille tifosi all’aperto… Il Fatto Quotidiano