“Il Fatto” di Travaglio teme Salvini e Meloni | «bruti» | «barbari» e «fascisti» sono alle porte

(Di sabato 19 settembre 2020) Sfida in piazza: i “” assediano il muro rosso. Così Il Fatto Quotidiano diretto da Marcoha commentato il comizio conclusivo del centrodestra in favore di Susanna Ceccardi, la candidata che cercherà di mandare a casa il Pd e Renzi in Toscana. Il centrodestra fa il pienone a Firenze, la piazza è stracolma di cittadini che vogliono un cambiamento per la Toscana. Il centrodestra è compatto e può farcela. La sinistra è spaccata ed Eugenio Giani non è trainante. La conferma si è avuta in piazza, col suo discorso non è riuscito a scaldare la platea. L’unica cosa che è stato in grado di fare è stato drammatizzare il voto: «Respingeremo Matteoe chi vuole cambiare, lunedì sarà primavera». ...