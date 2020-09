Il Codacons vuole bloccare la riapertura degli stadi in Emilia-Romagna

(Di sabato 19 settembre 2020) Non è piaciuta al, la decisione presa dallla Regioneche, in una ordinanza firmata dal presidente, Stefano Bonaccini, ha stabilito che domenica 20 settembre 2020, fino a mille tifosi, potranno assistere alle partite di Serie A Parma-Napoli, alloo ‘Tardini’ e Sassuolo-Cagliari, al ‘Mapeium’ di Reggio. E che a Imola, per il Gran Premio di Formula 1 dal 31 ottobre al primo novembre prossimi, potranno essere presenti sulle tribune fino a 13.147 spettatori. LEGGI ANCHE –> Bonaccini riapre gli, 1000 spettatori per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari «Quella dellaè una decisione gravissima che ...

MariaC08220254 : @tuttosport ´'sulla privacy dei minori' Ma quando hanno fotografato il lato b della figlia di Totti dove stava il C… - Tore47801602 : @ArenaRosario Mo il codacons vuole cacciare qualcosa di soldi questi coglioni non servono ad un cazzo - AxxMassimo : @Group8g @JPeppp @SerieA Che abbia fatto una stupidata enorme rientra nel suo ampio Ego. Che rientri in una fattisp… -

Ultime Notizie dalla rete : Codacons vuole

Giornalettismo.com

Bottiglie di alcolici abbandonate, mozziconi, cartacce e bicchieri di plastica lasciati ovunque. Rifiuti gettati nelle fontane, nel fiume Lambro e colonne del Tribunale usate addirittura come orinatoi ...La vaccinazione obbligatoria anti influenzale agli over 65 voluta dalla Regione come misura per la gestione dell’emergenza Covid-19 «è a tutela della salute pubblica». Questo il passaggio decisivo del ...Per i giudici, “nell’ottica di una sommaria valutazione, propria della fase cautelare”, appare “prevalente” l’interesse “della tutela della salute pubblica, di cui l’ordinanza impugnata ha voluto fars ...