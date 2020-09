“Il bugiardino dice che il tampone è contaminato da sostanze chimiche e taroccato” – Foglietti illustrativi letti a sproposito (Di sabato 19 settembre 2020) Ci è stata inviata una condivisione legata al tema del “tampone è contaminato”. Da pericolose sostanze chimiche, addirittura da campioni di SARS-CoV2 buttati lì a caso per aumentare il numero di positivi. Tra un po’, scopriremo (citando l’immortale Richard Benson) che ci sono anche i copelini, cobboldi, elfi, eoli, la mandragola, il fico sacro, la betulla, la cancora, l’incenzo, le osse dei morti buttate contro il nemico impastati col sangue di diversi nani. Ma tutto ha una spiegazione. Che porta invariabilmente verso la bufala complottistica in ambo i casi, dato che nel kit di cui parlano i complottisti il tampone non c’è neppure. “Il bugiardino dice che il tampone è ... Leggi su bufale (Di sabato 19 settembre 2020) Ci è stata inviata una condivisione legata al tema del “”. Da pericolose, addirittura da campioni di SARS-CoV2 buttati lì a caso per aumentare il numero di positivi. Tra un po’, scopriremo (citando l’immortale Richard Benson) che ci sono anche i copelini, cobboldi, elfi, eoli, la mandragola, il fico sacro, la betulla, la cancora, l’incenzo, le osse dei morti buttate contro il nemico impastati col sangue di diversi nani. Ma tutto ha una spiegazione. Che porta invariabilmente verso la bufala complottistica in ambo i casi, dato che nel kit di cui parlano i complottisti ilnon c’è neppure. “Ilche ilè ...

Camillamariani4 : @Nadia_hopppe1 Si, il famoso bugiardino, che non leggono nemmeno... - carloarbini51 : Giggino il bugiardino incapace! - TangeCla : Sono due giorni che mi scordo le medicine Il bugiardino: bro tranqui non succede nulla prendile appena puoi e fa p… - IoCheTeLoDico : @il_brigante07 @SensoDiNausea ...il fatto hce nessuno lo leggeva è colpa, appunto, di chi non lo faceva. Io sempre… - IoCheTeLoDico : @il_brigante07 @SensoDiNausea .... il bugiardino lo hanno sempre dato -

