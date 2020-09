IL BRUCIA TAPPE | JAMAL MUSIALA | IL PIU’ GIOVANE A SEGNO IN BUNDESLIGA CON LA MAGLIA DEL BAYERN

(Di sabato 19 settembre 2020) Non è trascorso nemmeno un mese dalla straordinaria vittoria nella finale di Champions League – e il conseguente Triplete – di Lisbona, che ilMonaco ha ricominciato a stupire. Ieri sera, infatti la formazione del tecnico Hans Flich ha schiantato con un perentorio 8-0 lo Schalke 04 nella prima stagionale di. Oltre ai soliti noti, Lewandowski, Gnabry, Goretzka, a brillare è stato anche untalentino dei bavaresi:. A, estroso centrocampista, sono bastati nove minuti per vedersi spalancare le porte della storia del club tedesco: entrato in campo al 72′, ha poco dopo siglato, con una serpentina partita dalla sinistra e una conclusione finita all’angolino basso, la rete del KO (8-0!) allo Schalke ...

JournalSoldout : ????I Jamal #Musiala, il nuovo talento del #BayernMonaco che brucia le tappe -

Ultime Notizie dalla rete : BRUCIA TAPPE

alfredopedulla.com

Quello che è stato definito “probabilmente il più grande strumentista nella storia della musica rock” muore a soli 27 anni il 18 settembre di 50 anni fa. E’ uno del “club dei 27”. A partire dal leggen ...Trent’anni, di Revere, già collaboratore della parrocchia di Sermide, riceverà la benedizione del vescovo in Sant’Andrea a Mantova MANTOVA. Michael Cottica, originario di Revere, sta per raggiungere ...La 4T è vicina al mese di lavoro. Una ripresa che per la sponda granata del basket di C Gold a Ferrara ha bruciato le tappe, cominciando già il 26 di agosto e che ora sembra poter guardare al futuro c ...