Con l'account Facebook di Manlio Germano aveva scritto post razzisti che celebravano la morte di Willy: ecco com'è stato Identificato. La morte di Willy Monteiro Duarte ha scatenato due tipi di reazioni opposte sui social: da una parte la fortissima indignazione di gran parte dei cittadini italiani e in particolare del Lazio, dall'altra l'esultanza di persone che ritenevano il … L'articolo Identificato "Manlio Germano": festeggiò su Facebook la morte di Willy è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

