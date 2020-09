I film più belli del XXI secolo secondo il Guardian: ecco quali sono (Di sabato 19 settembre 2020) I critici del Guardian ha stilato la Top100 dei film più belli del XXI secolo fra cui compaiono anche sei film di registi italiani E’ uscita l’attesissima classifica del Guardian, che ha selezionato i 100 film migliori del XXI secolo. Svetta al primo posto “Il Petroliere”, diretto da Paul Thomas Anderson, seguito da “Dodici anni schiavo” di Steve McQueen, ispirato alla storia vera di Solomon Northup. Al terzo gradino del podio, c’è “Boyhood” di Richard Linklater, frutto di 12 anni di riprese, dal 2002 al 2013. Ma vediamo quali sono i film italiani che hanno conquistato un posto nell’ambita classifica del ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020) I critici delha stilato la Top100 deipiùdel XXIfra cui compaiono anche seidi registi italiani E’ uscita l’attesissima classifica del, che ha selezionato i 100migliori del XXI. Svetta al primo posto “Il Petroliere”, diretto da Paul Thomas Anderson, seguito da “Dodici anni schiavo” di Steve McQueen, ispirato alla storia vera di Solomon Northup. Al terzo gradino del podio, c’è “Boyhood” di Richard Linklater, frutto di 12 anni di riprese, dal 2002 al 2013. Ma vediamoitaliani che hanno conquistato un posto nell’ambita classifica del ...

