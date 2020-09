Highlights Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 126-114 | gara-1 playoff NBA 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) Ilcon glidi Los, match deiNBA. Losangelini trascinati dai 37 punti con 12 rimbalzi di Anthony Davis fino al 126-114 finale. LeBron James non deve sporcarsi le mani più di troppo con 15 punti e 12 assist in soli 31 minuti: una brutta storta alla caviglia nel secondo quarto non sembra avergli recato fastidio. Per gli uomini di Malone bisogna citare il problema dei falli, dato che i losangelini sono andati in lunetta 32 volte nel solo primo. Per il resto ci sono stati 21 punti a testa per il duo Jokic-Murray. Ecco di seguito le immagini salienti dell’incontro. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI