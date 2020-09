HIGHLIGHTS Inter Pisa – Tutti i gol dell’amichevole – VIDEO

(Di sabato 19 settembre 2020) Si è da poco conclusa l’amichevole trache ha visto i nerazzurri imporsi con un netto 7 a 0. Allo stadio San Siro erano presenti anche mille spettatori che sono potuti rientrare dai tornelli dopo lo scorso mese di Marzo quando eravamo entrati in lockdown. Il primo tempo si era già concluso con una tripletta di Lautaro Martinez ed i gol di Lukaku, Gagliardini ed Eriksen. Il secondo tempo ha visto invece il secondo gol di Eriksen che ha sancito il 7 a 0 per i nerazzurri.Ildeglidisarà disponibile a breve quando verrà caricato sui canali social della società ...

L’Inter ha superato con scioltezza la Carrarese in una sfida d’allenamento giocata quest’oggi ad Appiano Gentile. A segno sono andati Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, autori di una doppietta, Ashley ...Inter Sampdoria Primavera si conclude 3-0 per i nerazzurri: sconfitta amara per Tufano. A segno Esposito, Squizzato e Oristanio Si è conclusa 3-0 la partita Primavera Inter Sampdoria, con i nerazzurri ...Inter Carrarese 7-0: questo è il perentorio risultato finale del match disputato alla Pinetina di Appiano Gentile. Troppo netta la differenza di valori in questa partitella che ha avuto il sapore di u ...