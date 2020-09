Highlights e gol Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach 3-0 | Bundesliga 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 19 settembre 2020) Glie i gol di3-0, match valido per la prima giornata di. I padroni di casa sbloccano la gara al 35′ grazie a Reyna, che trova il suo primo gol in carriera in. Nella ripresa, invece, il protagonista è uno solo, è norvegese e corrisponde al nome di Haaland. L’attaccante ex Salisburgo, al 54′ trasforma un calcio di rigore e al 75′ sigla la doppietta personale chiudendo definitivamente i giochi. In alto le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH

Gol e azioni salienti del match tra Fiorentina e Torino, valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21. 78' – Gol Castrovilli – Chiesa affonda sulla corsia destra e mette in mezzo un gran pallone: sul ...Inter Sampdoria Primavera si conclude 3-0 per i nerazzurri: sconfitta amara per Tufano. A segno Esposito, Squizzato e Oristanio Si è conclusa 3-0 la partita Primavera Inter Sampdoria, con i nerazzurri ...