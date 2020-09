Highlights e gol Atalanta-Ravenna 3-1 | amichevole 2020 VIDEO

(Di sabato 19 settembre 2020) Glie i gol di3-1, matchin preparazione al/2021. Nel test pomeridiano al centro sportivo di Zingonia, la Dea si impone sulla formazione di Serie C dopo aver battuto in mattinata il Como. Sblocca la gara Colley, seguito da Pasalic. Zanoni sigla il 2-1, ma poco dopo Zapata trova la rete del definitivo 3-1.

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Le avete chieste? Ecco le immagini dei 7 gol della partitella d'allenamento tra #InterCarrarese ?? - SkySport : FIORENTINA-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Castrovilli (78’) ? Serie A – 1^ giornata ? ?? Gli highlights ??… - SkySport : ? È di Gnabry il 1° gol della nuova Bundesliga ?? Il Bayern Monaco batte lo Schalke 8-0 ??? HIGHLIGHTS ?… - AgReds : RT @SkySport: FIORENTINA-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Castrovilli (78’) ? Serie A – 1^ giornata ? ?? Gli highlights ?? - AleNelli70 : RT @SkySport: FIORENTINA-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Castrovilli (78’) ? Serie A – 1^ giornata ? ?? Gli highlights ?? -

Si è conclusa 1-0 la sfida fra Fiorentina e Torino, i viola hanno avuto la meglio dei granata grazie ad una giocata di Chiesa che ha smarcato Castrovilli ad un passo dalla linea di porta: per il giova ...Gol e azioni salienti del match tra Verona e Roma, valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21.