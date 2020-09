Hellas Verona-Roma 0-0, le pagelle di CalcioWeb: che spettacolo Spinazzola, Juric se la prende coi legni (Di sabato 19 settembre 2020) Hellas Verona-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Tante emozioni, tante occasioni e – incredibilmente – zero reti. Finisce 0-0 la seconda partita della nuova stagione di Serie A, l’anticipo delle 20.45 tra Hellas Verona e Roma. Una gara tutt’altro che soporifera, a differenza di quanto potrebbe dire il risultato. La squadra di Fonseca, con Dzeko che rimane in panchina per tutta la sfida (chiaro messaggio di mercato) e sotto gli occhi attenti di Friedkin padre e figlio, dimostra ottime capacità di palleggio e rapidità di manovra col falso nueve, ma la mancanza del centravanti si sente e i tre davanti non sfondano. Il migliore del match è Spinazzola, spinge tanto, salta l’uomo con ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020), ledi– Tante emozioni, tante occasioni e – incredibilmente – zero reti. Finisce 0-0 la seconda partita della nuova stagione di Serie A, l’anticipo delle 20.45 tra. Una gara tutt’altro che soporifera, a differenza di quanto potrebbe dire il risultato. La squadra di Fonseca, con Dzeko che rimane in panchina per tutta la sfida (chiaro messaggio di mercato) e sotto gli occhi attenti di Friedkin padre e figlio, dimostra ottime capacità di palleggio e rapidità di manovra col falso nueve, ma la mancanza del centravanti si sente e i tre davanti non sfondano. Il migliore del match è, spinge tanto, salta l’uomo con ...

acffiorentina : ?? | BENASSI AL VERONA La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritt… - cmdotcom : #Verona e #Roma fermati dai legni: 0-0 al Bentegodi. #Dzeko in panchina per 90' - PopoloGialloro1 : La prima giornata di Serie A è terminata Hellas Verona 0 - Roma 0. La Roma conquista il primo punto della stagione… - Calciodiretta24 : Serie A, Hellas Verona – Roma 0-0: il tabellino - siamo_la_Roma : ?? #VeronaRoma 0-0 FT ?? Termina in pari al Bentegodi 1?? Solo un punto per la Roma alla prima di #SerieA… -