Guardiola | “Futuro Messi? Non so cosa voglia fare Ora è al Barça | club che amo…”

Intervenuto a margine della conferenza stampa in vista della gara contro il Wolverhamtpon, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha avuto modo di tornare a parlare anche dei rumors passati che volevano Lionel Messi vicino alla sua squadra. Il tecnico non ha voluto aggiungere molto altro rispetto a quanto affermato dal diretto interessato del Barcellona e, anzi, ha concentrato le sue parole sulla squadra e sul proprio futuro.

"Credo di non dover dare nessuna spiegazione su Messi. Lui gioca nel Barcellona, club che personalmente amo", ha esordito Guardiola.

