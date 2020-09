Guardare Bergamo attraverso la Maratona Fotografica (senza esagerare con Photoshop) (Di sabato 19 settembre 2020) Il 27 settembre l’evento dello Spazio Cam dedicato a fotoamatori e appassionati di fotografia torna in città, in una veste autunnale. Quattro temi da interpretare e un giorno di tempo a disposizione, tra scalette, musei, monumenti e giardini Leggi su ecodibergamo (Di sabato 19 settembre 2020) Il 27 settembre l’evento dello Spazio Cam dedicato a fotoamatori e appassionati di fotografia torna in città, in una veste autunnale. Quattro temi da interpretare e un giorno di tempo a disposizione, tra scalette, musei, monumenti e giardini

Ultime Notizie dalla rete : Guardare Bergamo Milano e Bergamo, guerra a Roma: «A noi il G20 Sanità». Virginia Raggi immobile Il Messaggero Covid, G20 della Sanità a Milano: Sala e Gori sfidano Roma. E la Raggi non si muove

Un summit mondiale sulla sanità. In Italia. Ma Roma, la Capitale, sede di strutture d’eccellenza come lo Spallanzani e di due sperimentazioni per il vaccino anti-Covid, ancora una volta, incredibilmen ...

Si vota, rispunta la "pista russa" della Lega

Milano. Dovunque si guardi intorno, Matteo Salvini oggi vede un pm che gli dà la caccia. A una manciata di giorni dalle elezioni regionali, ogni volta che si parla dei guai giudiziari della Lega, l'ex ...

Covid, Crisanti: «Lazio vero modello anti virus, una vergogna assegnare il summit a Milano»

«Durante l’emergenza in Lombardia a livello sanitario è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare». Chiederne ora la candidatura ad ospitare il G20 Salute del 2021 «significa davvero avere ...

