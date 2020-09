Griglia di partenza Moto3 GP Emilia Romagna 2020 | risultati qualifiche | pole di Fernandez

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) Raulottiene laposition al termine delledel Gran Premio dell’e della Riviera di Rimini di. Il pilota spagnolo in sella alla Ktm fa segnare il miglior tempo sul circuito di Misano, fermando il cronometro in 1’41″705. In ordine, dietro di lui, si piazzano sempre in prima fila Tony Arbolino e Andrea Migno. 4° Albert Arenas, 5° Celestino Vietti e 6° Romano Fenati: partiranno dalla seconda fila. Brutta caduta per Tatsuki Suzuki (ottavo) a pochi minuti dal termine della Q2. Si ritorna in pista domani con il warm-up mattutino alle ore 8:20 prima della gara in programma alle 11:00. Ecco ladi: 1a fila 1. Raul2. Tony Arbolino 3. Andrea ...