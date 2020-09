Grande Fratello VIP, Luca Onestini e Tonon potrebbero entrare in casa, Parpiglia: “Ho sganciato la bomba” (VIDEO) (Di sabato 19 settembre 2020) Nella puntata di casa Chi, trasmessa giovedì 17 settembre, Gabriele Parpiglia ha sganciato una bomba sul reality show di Alfonso Signorini. Nel dettaglio, pare che Luca Onestini e Raffaello Tonon potrebbero entrane nella casa del Grande Fratello VIP. Tutto è cominciato nel momento in cui il giornalista ha chiesto a Luca di spiegare quanto sia stato vicino quest’anno ad entrare nel reality. L’ospite si è mostrato visibilmente imbarazzato e poi ha fatto delle confessioni in merito. Onestini e Tonon possibili concorrenti del Grande Fratello VIP Stasera, venerdì 18 settembre, ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 19 settembre 2020) Nella puntata diChi, trasmessa giovedì 17 settembre, Gabrielehauna bomba sul reality show di Alfonso Signorini. Nel dettaglio, pare chee Raffaelloentrane nelladelVIP. Tutto è cominciato nel momento in cui il giornalista ha chiesto adi spiegare quanto sia stato vicino quest’anno adnel reality. L’ospite si è mostrato visibilmente imbarazzato e poi ha fatto delle confessioni in merito.possibili concorrenti delVIP Stasera, venerdì 18 settembre, ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - Isabell57293618 : Tr4sh it4li4no quest'anno non segue il grande fratello perché dice di trovarlo noioso, ma io credo che non voglia d… - fruttoIo_ : Apologia al fascismo al grande fratello e violenza psicologica su temptation island, mamma mia il trash ?????????? -