Grande Fratello Vip 5, Seconda Puntata: Paolo Brosio In Ospedale! (Di sabato 19 settembre 2020) Grande Fratello Vip, Seconda Puntata: tutti i nuovi ingressi e le prime vere nomination. Si parla già d'amore con Dayane Mello e Tommaso Zorzi ma non mancano i momenti divertenti. La contessa De Blanck non si tiene una parola, o meglio una parolaccia! Ecco tutto quello che è successo. Grande Fratello Vip, Seconda Puntata: la Gregoraci fa centro subito e Balotelli parla di Dayane La Seconda Puntata del Grande Fratello Vip 5 parte con la presentazione dei nuovi inquilini che faranno ingresso nella casa: Elisabetta Gregoraci, Denis Dosio, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, Paolo Brosio, Stefania Orlando, Myriam Catania, Francesca ...

