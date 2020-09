Grande Fratello, pesante lite nella casa: panico durante la notte VIDEO (Di sabato 19 settembre 2020) Grande Fratello Vip, pesante lite nella casa: panico durante la notte. Si tratta di Tommaso Zorzi e Franceska Pepe: i due si sono scontrati ieri dopo la fine della puntata del reality Tommaso Zorzi e Franceska Pepe si sono furiosamente scontrati questa notte dopo l’entrata di lei nella casa del Grande Fratello. Uno scontro acceso … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 settembre 2020)Vip,la. Si tratta di Tommaso Zorzi e Franceska Pepe: i due si sono scontrati ieri dopo la fine della puntata del reality Tommaso Zorzi e Franceska Pepe si sono furiosamente scontrati questadopo l’entrata di leidel. Uno scontro acceso … L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - blusewillis : RT @PDUmorista: Grande Fratello Vip, Paolo Brosio non entra più: «Non sta bene è in ospedale» Dopo aver visto la Contessa De Blanck nuda. #… - RobertoLocate14 : RT @AlvisiConci: @danieledv79 Ci ho litigato a non finire su Twitter. Voleva spiegarmi perché Renzi era brutto e cattivo. Un povero fallito… -