Grande Fratello, Paolo Brosio in ospedale: come sta il giornalista (Di sabato 19 settembre 2020) Paolo Brosio sarebbe dovuto entrare nella casa durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini ha annunciato in diretta che non ci sarà. Il Grande Fratello Vip, dopo l'addio di Flavia Vento, ha perso ora anche Paolo Brosio che non ha potuto entrare nella casa più spiata d'Italia. Il giornalista … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

